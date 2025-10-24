МИД Китая отреагировал на слова Зеленского о поддержке России

Фото: 123RF.com/rafaelbenari

Китай продолжит твердо стоять на стороне мира и диалога, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на просьбу прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее украинский лидер утверждал, что Пекин якобы поддерживает Москву для продолжения спецоперации, а также не ведет постоянный диалог с Киевом.

"Свою позицию по украинскому кризису Китай всегда определял в соответствии с сутью самого вопроса и прилагал усилия для прекращения огня, выступал за примирение и содействовал проведению переговоров", – цитирует его РИА Новости.

Свидетелем усилий Пекина является все международное сообщество, указали в китайском МИД. Кроме того, Китай будет продолжать играть конструктивную роль в снижении напряженности и продвижении политического урегулирования кризиса, указал Го Цзякунь.

Ранее официальный представитель МИД КНР заявлял, что давление на Владимира Путина не приведет к завершению украинского конфликта. Единственный возможный путь к урегулированию кризиса на Украине – переговоры, а принуждение и давление не решат проблему.

