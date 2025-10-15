Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп может попытаться привлечь Китай в качестве союзника по украинскому конфликту. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на статью немецкого журналиста Томаса Фасбендера в издании Berliner Zeitung.

"Если Китай и США объединятся, они смогут попытаться заставить <…> (Россию. – Прим. ред.) заключить мир", – отметил он.

Как подчеркнул журналист, трудности состоят в том, что Пекину не будет выгоды от конфликта с Москвой, однако укрепленные связи США и России окажутся для него неудачным исходом.

В свою очередь, радио КП со ссылкой на агентство Bloomberg указало, что уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на трещину в санкционном режиме Евросоюза. Он пояснил, что соблюдение рестрикций осуществляется государствами – членами организации, а не всем блоком.

Кроме того, Власюк призвал ЕС усилить экспортный контроль для европейских компаний.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что Россия продолжает проводить спецоперацию на Украине за неимением альтернатив. Несмотря на это, пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская сторона готова к мирному урегулированию конфликта на Украине и сохраняет открытость к переговорам.

При этом Трамп пригрозил начать поставки ракет Tomahawk Киеву, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Лидер США подчеркнул, что использование этого оружия станет новым шагом эскалации конфликта.

