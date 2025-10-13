Форма поиска по сайту

13 октября, 17:53

Политика
FT: Трамп примет Зеленского в Белом доме 17 октября

Трамп примет Зеленского в Белом доме 17 октября – СМИ

Фото: legion-media.com/Bestimage

Американский президент Дональд Трамп в пятницу, 17 октября, планирует принять украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным СМИ, этому решению предшествовала серия звонков Зеленского Трампу, в ходе которых обсуждались вопросы возможных поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. О других подробностях предстоящих переговоров лидеров США и Украины не сообщается.

До этого на Украину прибыла глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. Она планирует обсудить там вопросы военной и финансовой помощи.

Трамп призывал Россию урегулировать конфликт с Украиной. В ином случае Вашингтон поставит Киеву ракеты Tomahawk. При этом Москва призывает "трезво и здраво" подойти к этому вопросу, указывал замглавы МИД Сергей Рябков. Он уточнял, что появление такой системы будет означать "качественное изменение обстановки".

