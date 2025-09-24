02:36Политика
Зеленский считает, что позиция Трампа по территориальным уступкам изменилась
Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение в интервью Fox News, что позиция президента США Дональда Трампа по территориальным уступкам Киева изменилась после их переговоров в Нью-Йорке.
"У нас прошел хороший разговор с президентом Трампом. Я думаю, он понимает, что мы не можем просто обменяться территориями с Россией. Это будет несправедливо", – заявил Зеленский.
По итогам переговоров с Зеленским Трамп сообщил, что теперь он полностью понял военную и экономическую ситуацию в России и на Украине. Он также заявил, что Украина при поддержке ЕС находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде.
В свою очередь, украинский лидер заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. По словам Зеленского, Трамп также согласился предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения текущего конфликта.
