Токаев на встрече с Зеленским заявил о необходимости дипломатической работы по Украине

Фото: akorda.kz

В конфликте на Украине необходимо продолжать дипломатическую работу с целью поиска путей его прекращения, заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает газета "Известия" со ссылкой на его пресс-службу.

По словам политика, это необходимо делать даже в условиях "чрезвычайно сложной ситуации".

Токаев и Зеленский встретились на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Помимо конфликта, они обсудили вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Украиной.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не верит в скорое окончание украинского конфликта. При этом по данной теме политик находится в активном контакте с американским президентом Дональдом Трампом.

В Кремле подчеркивали, что Владимир Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров. Россия рассчитывает на то, что США будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.

