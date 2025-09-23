Эрдоган заявил, что не верит в скорое завершение конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью Fox News, что не верит в скорое окончание украинского конфликта.

Турецкий лидер также подчеркнул, что находится в активном контакте с американским президентом Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

"Мы находимся в активном контакте с господином Трампом и его администрацией по урегулированию региональных конфликтов, это в первую очередь конфликты в Газе и на Украине", – отметил Эрдоган.

Он выразил мнение, что странам НАТО следует брать пример с Турции в выстраивании отношений с Россией и Украиной.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин "подвел" его в вопросе украинского конфликта. Глава Белого дома пояснил, что рассчитывал урегулировать ситуацию из-за своих хороших отношений с российским главой, однако ситуация оказалась намного сложнее.

В Кремле подчеркнули, что Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает на то, что США будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.