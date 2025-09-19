Путин выразил надежду на то, что связанные с СВО события пройдут

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Владимир Путин выразил надежду на завершение событий, связанных с проведением специальной военной операции. Свое мнение президент высказал во время общения с работниками Мотовилихинских заводов в Перми.

"Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут", – заявил глава государства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Путин "подвел" его в вопросе урегулирования украинского конфликта. По словам главы Белого дома, он ожидал, что справиться с этим кризисом будет проще, чем с другими мировыми проблемами, благодаря хорошим отношениям с российским лидером. Однако реальность оказалась гораздо сложнее.

Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что резкость Трампа объясняется его продолжающимися усилиями в данном направлении. Также он подчеркнул готовность и желание Путина урегулировать конфликт на Украине политико-дипломатическим путем.