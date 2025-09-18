Лавров: Россия готова искать компромиссы по Украине при обеспечении ее интересов

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Россия готова искать компромиссы по Украине, если будут обеспечены ее законные интересы безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы готовы их искать при условии, что <...> законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены и законные интересы других участников такой договоренности", – сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

При этом США понимают, что реалии на земле в украинском конфликте определяются не желанием "оттяпать" какую-то территорию, а тем, что там живут люди, чьи права были законодательно уничтожены.

"Русский язык запрещен в школах, в университетах, на всех ступенях образования. Русский язык запрещен в средствах массовой информации. Русскоязычные СМИ, как принадлежавшие российским собственникам, так и украинским, закрыты на Украине", – указал Лавров.

Москва считает важным шагом то, что американский лидер Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске стал не просто требовать перемирия на Украине, а выступать за долгосрочное и устойчивое урегулирование.

Кроме того, команда Трампа не раз публично показывала необходимость обратиться к первопричинам конфликта, в отличие от мнения европейских лидеров, которые хотят нанести России стратегическое поражение и восстановить Украину в границах 1991 года, резюмировал Лавров.

Ранее президент США заявлял, что трехсторонний саммит с ним, Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может состояться относительно скоро. Трамп не стал уточнять сроки, а также место возможного проведения саммита.

Сам украинский лидер заявлял о своей готовности провести встречу с Путиным лицом к лицу, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом переговоры могут пройти только после прекращения огня, уверен Зеленский.

