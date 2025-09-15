Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным лицом к лицу

Фото: ТАСС/ZEUS/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести встречу с Владимиром Путиным лицом к лицу, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Hill, которому поступила информация от корреспондента CNN Фарида Закарии.

"Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц (друг друга. – Прим. ред.)", – отметил Зеленский.

При этом, по словам украинского лидера, переговоры с президентом РФ могут пройти только после прекращения огня. Зеленский также считает, что Путин не готов к этой встрече.

Президент Украины обратил внимание, что переговоры должны проводиться не через представителей США и Европы. Однако он уточнил, что они могут помогать и оказывать поддержку при проведении встречи.

Путин пригласил Зеленского приехать в Москву для проведения встречи 3 сентября. Однако глава украинского МИД Андрей Сибига отверг эту инициативу. Он назвал данное предложение заведомо неприемлемым и подчеркнул, что переговоры лидеров России и Украины готовы принять не менее 7 стран.

Несмотря на это, президент России дал украинскому лидеру стопроцентную гарантию безопасности в Москве. При этом, по его словам, договориться с Украиной по основным вопросам будет невозможно, даже при наличии соответствующей политической воли.