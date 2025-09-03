Путин пригласил Зеленского приехать в Москву

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече.

"Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Как отметил глава государства, президент США Дональд Трамп ранее просил его провести встречу с главой Украины. В свою очередь, Путин сообщил американскому лидеру о возможности такой встречи. Однако ее проведение в нынешнем статусе Зеленского – "путь в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий, подчеркнул он.

"Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом я никогда не исключал возможности такой встречи. А есть ли какой-то смысл в этих встречах?" – отметил Путин.

Президент России также указал, что для вопроса по территориям Украине нужен референдум, который требует отмены военного положения, а значит, дальнейших выборов. Только тогда Киев сможет принимать полноценное участие в процессе урегулирования.

"Если просто с действующим главой администрации (Украины Зеленским. – Прим. ред.), так скажем, аккуратно проводить встречу. Можно, <...> если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам", – заключил Путин.

Как сообщалось ранее, США уже начали подготовку личной встречи Путина и Зеленского. Организацию мероприятия будут координировать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. После планируется трехсторонняя встреча с участием Трампа.

При этом украинский лидер указывал, что переговоры с Путиным должны пройти в нейтральной части Европы, например в Швейцарии, Австрии или Турции.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что для данной встречи необходимо проработать все вопросы. Это должны сделать эксперты и министры, которые подготовят соответствующие рекомендации.

Вместе с тем американский президент предполагал, что встреча Путина и Зеленского может не дать нужного результата. Трамп также счел, что российский лидер испытывает неприязнь к украинскому коллеге.