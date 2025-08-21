Лавров: для встречи Путина и Зеленского нужна проработка всех вопросов

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Для встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходимо проработать все вопросы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться <…> при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации", – приводит слова главы ведомства RT.

При этом, по словам Лаврова, если ситуация дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен и вопрос о легитимности украинского руководства.

Между тем в США уже начали подготовку личной встречи Путина и Зеленского. Организацию мероприятия будут координировать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что встреча с российским президентом должна пройти в нейтральной части Европы. В качестве возможных площадок он предложил Швейцарию, Австрию или Турцию.

Однако, по данным некоторых СМИ, Путин может отказаться от двусторонней встречи. Источники журналистов обращают внимание, что проработка условий сделки, после которой Россия согласится на переговоры лидеров, означает для Москвы капитуляцию Киева.