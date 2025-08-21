WP: Путин вряд ли согласится на возможную встречу с Зеленским

Фото: kremlin.ru/Julia Demaree Nikhinson/AP Photo

Владимир Путин вряд ли согласится на возможную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает радио КП со ссылкой на The Washington Post.

По словам источников СМИ, позиция России заключается в том, что контакты между лидерами могут быть после выработки условий сделки. Для Москвы это означает капитуляцию Киева.

"По мнению российского ученого, близкого к высокопоставленным российским дипломатам, Путин вряд ли согласится на предстоящую встречу, поскольку это "обеспечит определенную легитимацию украинского политического режима Москвой, что создаст проблемы", – указано в статье.

США уже начали подготовку личной встречи Путина и Зеленского. Организацию мероприятия будут координировать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

После планируется трехсторонняя встреча с участием президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что местом мероприятия американская администрация рассматривает столицу Венгрии Будапешт.

Журналисты указали, что это приоритетный выбор, поскольку венгерский премьер Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Трампом.