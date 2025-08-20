Лавров: Путин предложил повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Владимир Путин предложил повысить статус делегаций на переговорах с Украиной, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции.

Инициативу глава государства внес сразу же после телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, уточнил министр. Тогда же российский лидер предложил продолжить переговоры.

"И как раз это вписывается в наше предложение <...> о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования наряду с военными, наряду с гуманитарными", – отметил Лавров.

Также глава российского МИД напомнил, что Москва открыта к любым форматам переговоров по конфликту, но считает, что для встречи на высшем уровне требуется тщательная подготовка на всех предшествующих этапах. По мнению дипломата, это не только поможет не усугубить ситуацию, но и завершить уже начатые переговоры.

Вместе с тем Россия надеется, что Трамп объяснит Киеву предложения Москвы по встречам, что сможет стать почвой для конструктивной реакции и повышения уровня диалога, продолжил Лавров.

"Понятно, что не от нас зависит реакция украинской стороны, но <...> это стало бы важным шагом по повышению уровня переговоров, по повышению степени конкретности, по приближению к рассмотрению ключевых вопросов, которые требуется решить для устойчивого урегулирования", – заключил он.

Ранее Лавров указал, что Москва подтверждает, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать в том числе Россия. Он напомнил, что этот вопрос обсуждался на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года по инициативе Украины, предложившей принципы завершения боев и мира, включая отказ от вступления в НАТО и подтверждение нейтрального статуса Киева.

Кроме того, Украина предлагала гарантии безопасности со стороны всех постоянных членов Совбеза ООН. Москва тогда поддержала инициативу и была готова подписать договор.