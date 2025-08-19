Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 17:17

Политика
Главная / Новости /

Лавров: основания признания Украины исчезнут, если она откажется от нейтралитета

Лавров напомнил условия признания независимости Украины

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Если Украина откажется от своего закрепленного статуса нейтрального государства без ядерного оружия, то исчезнут и основания для признания ее независимости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

Дипломат напомнил, что в декларации о государственном суверенитете Украины четко указано, что страна является безъядерной, нейтральной и внеблоковой.

"Именно это обязательство легло в основу международного признания Украины как независимого государства", – сделал акцент Лавров.

В случае если киевский режим решит отказаться от этих принципов, отдав предпочтение владению ядерным оружием, вступлению в НАТО и отказу от нейтралитета, то основания для признания независимости государства утратят силу, резюмировал министр иностранных дел РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на трехсторонней встрече, включающей Россию и США, будут подняты территориальные и другие "чувствительные вопросы". Переговоры, по данным СМИ, состоятся 22 августа.

Более того, Зеленский не исключил возможность обмена территориями, а также допустил то, что Киев не будет настаивать на прекращении огня в качестве условия для продолжения переговоров с РФ.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика