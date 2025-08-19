Лавров напомнил Зеленскому о статьях Конституции Украины по защите русских

Фото: kremlin.ru

Если украинский президент Владимир Зеленский "печется" о конституции страны, то ему следует вспомнить о ее статьях, обязующих сохранять права русских, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

"Это интересный момент, поскольку как это ни смешно, но до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в этих сферах жизнедеятельности человека, <...> сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств", – пояснил министр.

Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык станет официальным на Украине, писали СМИ. Как утверждали журналисты, российский лидер также запросил гарантии для православных церквей.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами состоялись в Анкоридже в ночь на 16 августа. По словам Трампа, есть шанс достичь мирного урегулирования украинского конфликта, но сделка по прекращению огня пока не состоялась.

В свою очередь, Путин счел прошедшую встречу своевременной и полезной.