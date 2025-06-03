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Члены украинской делегации на последних переговорах в Стамбуле, также как и в 2022 году, говорили на русском языке, потому что он для них родной. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"За три года они не сильно украинизировались. Поэтому попытки изъясняться на украинском или английском больше похожи на кривляние, которое призвано демонстрировать их стремление быть такими же, как западники, либо отказываться от своего наследия", – объяснил Мирошник.

Без камер украинцы переходят на тот язык, который им наиболее понятен и употребим. На нем им лучше удается формировать свои мысли, поэтому русский язык остается более подходящим для достижения взаимопонимания с российской стороной, заключил посол.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что украинская делегация действительно общалась во время второго раунда переговоров на русском языке.

В ходе встречи РФ представила свой меморандум об окончании украинского конфликта. Туда вошли 12 пунктов, включая требования о признании Крыма и новых регионов РФ российскими, о нейтралитете Украины и о невступлении Киева в военные союзы.

Вариант аналогичного документа от Украины включает 5 разделов, в которые вошли принципы прекращения огня, меры по созданию доверия и прочее. Стороны в рамках второй встречи также решили провести третий раунд переговоров в период с 20 по 30 июня.

