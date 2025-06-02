Журналист Financial Times Миллер: украинский меморандум состоит из пяти разделов

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Украинский меморандум по урегулированию конфликта состоит из 5 разделов, к которым относятся ключевые принципы, следующие шаги, режим прекращения огня, меры по созданию доверия и встречи на высшем уровне. Это следует из текста документа, фотографию которого опубликовал в соцсети X журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Согласно украинскому меморандуму, Киев требует от России репараций, непризнания освобожденных Москвой регионов и снятия ограничений для военнослужащих Украины.

Кроме того, в документе указано, что Украина будет продолжать попытки договориться о 30-дневном прекращении огня, в рамках которого стороны освободят всех взятых в плен солдат. При этом отправной точкой должна стать нынешняя линия боевого соприкосновения.

Также киевская сторона потребовала допустить до переговоров представителей США и Европы. Помимо этого, в украинском меморандуме указана необходимость организации встречи Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с тем Украина согласилась постепенно снимать с России введенные ограничительные меры. Однако в меморандуме прописано, что при необходимости санкции могут быть возобновлены.

Переговоры между Россией и Украиной состоялись 2 июня в Стамбуле. Возглавивший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что предложил Киеву прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта, а также обмен телами погибших военнослужащих по формуле 6 тысяч на 6 тысяч.

Кроме того, украинской делегации был передан меморандум, в первой части которого прописаны все условия для долгосрочного мира, а во второй – пути для прекращения огня.

Представитель украинского МИД Георгий Тихий пообещал изучить российский меморандум и предоставить реакцию Киева на указанные в документе требования. Для ознакомления с проектом у украинской стороны будет неделя, отметил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который возглавил на переговорах делегацию Киева.

В свою очередь, Киев предложил Москве провести еще один раунд переговоров в период с 20 по 30 июня.