Мединский: Россия предложила Украине прекращение огня на 2–3 дня

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Россия в рамках переговоров предложила Украине прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум из двух частей по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский в рамках пресс-подхода по итогам переговоров в Стамбуле.

Киев в свою очередь пообещал проработать инициативу Москвы и взял меморандум на изучение, отметил он. По словам Мединского, первая часть документа посвящена вопросам достижения долгосрочного мира, а вторая содержит несколько путей прекращения огня.

Переговоры между Россией и Украиной прошли 2 июня во дворце Чираган. Представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров завершился "не негативно".

В состав турецкой делегации вошли глава МИД страны Хакан Фидан, начальник генерального штаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.

Россию на переговорах представили Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

С украинской стороны присутствовали 14 человек, среди которых были замначальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник ведомства Андрей Фомин, а также работник Верховной рады Юрий Ковбаса. Возглавил делегацию Украины глава Минобороны Рустем Умеров.