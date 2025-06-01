Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Фото: 123RR/designer491

Украина расширит состав делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня с 12 до 14 человек. Это следует из указа украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в список вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса.

Из списка был исключен начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, участвовавший в первом раунде переговоров.

СМИ сообщали, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной могут провести в стамбульском дворце Чираган.

Как ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, одной из частью договоренностей по Украине может стать безопасность судоходства в Черном море. Он также выразил надежду, что в ходе этой встречи стороны обсудят проекты меморандумов Москвы и Киева.

При этом в российском МИД отмечали, что в позиции Украины касательно продолжения переговоров с Россией нет четкости. Однако СМИ сообщили, что Соединенные Штаты могут надавить на Киев, чтобы их делегация приняла участие в переговорах с РФ.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.