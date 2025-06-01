ТАСС: делегация России отправилась на переговоры в Стамбуле

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Российская делегация отправилась на переговоры с Украиной в Стамбуле, которые должны пройти 2 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

При этом ранее СМИ уточнили, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной могут провести в стамбульском дворце Чираган. Стороны ранее договорились продолжить переговоры, указывали журналисты.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, одной из частью договоренностей по Украине может стать безопасность судоходства в Черном море.

В российском МИД также отмечали, что в позиции Украины касательно продолжения переговоров с Россией нет четкости. Однако СМИ сообщили, что Соединенные Штаты могут надавить на Киев, чтобы их делегация приняла участие в переговорах с РФ.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.