Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна как итог переговоров

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возможна как итог конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Так он прокомментировал заявление Зеленского о готовности к встрече с Путиным в любом формате – один на один, при участии Трампа – без предварительных условий и в любом месте.

По словам Пескова, в настоящее время никаких изменений в позиции по возможности такой встречи нет. Однако он уточнил, что Россия не будет проводить переговоры в подобном формате без предварительных условий.

Песков также сообщил, что проекты меморандумов России и Украины были предоставлены сторонам и в скором времени станут известны. По его словам, после этого Москва и Киев смогут перейти к следующему раунду переговоров.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия не планирует обсуждать содержимое переданных документов. По его мнению, это должно происходить в закрытом режиме. Более того, он считает неверным, что стороны должны обмениваться своими мнениями по переговорам через прессу.