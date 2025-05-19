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19 мая, 04:59

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Экс-премьер РФ: Путин "размажет" Зеленского психологически при личной встрече

В РФ заявили, что Путин "размажет" Зеленского психологически при личной встрече

Фото: ТАСС/Елена Мельникова

Владимир Путин при потенциальной личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским "размажет" того психологически. Об этом в интервью aif.ru заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Он подчеркнул, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным, так как российский лидер мог бы поставить Зеленского в трудное положение. По словам Степашина, президент России способен оказать на Зеленского значительное психологическое давление.

Также экс-премьер добавил, что на самом деле заключение мирного соглашения станет для Зеленского политической смертью, только продолжение конфликта дает ему возможность сохранять власть.

Урегулирование украинского конфликта обсуждалось на прямых переговорах РФ и Украины, которые состоялись в турецком Стамбуле 16 мая.

Как заявлял глава делегации России на переговорах с Киевом Владимир Мединский, задачей прямых контактов с Украиной является установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.

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