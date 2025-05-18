Политик Земмур: Украина должна стать нейтральной страной

Фото: depositphotos/reflextions

Украина должна стать нейтральной страной и иметь внеблоковый статус, заявил лидер французской партии "Реконкиста" Эрик Земмур в беседе с газетой Le Figaro.

По его словам, Киев не может быть членом НАТО. При этом если бы Украина была признана нейтральным государством раньше, то можно было бы предотвратить конфликт, подчеркнул политик.

Земмур заявил, что французский президент Эмманюэль Макрон должен сказать Владимиру Путину, что Украина не будет участником Североатлантического альянса. Кроме того, по его мнению, РФ "никуда не торопится, поскольку побеждает".

Между тем глава США Дональд Трамп заявил, что причиной украинского конфликта могло стать стремление Киева вступить в НАТО. Однако НАТО никогда не обещала Украине вступление в Североатлантический альянс по итогам конфликта с Россией, отметил генсек организации Марк Рютте.

Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский выразил разочарование, что Украину все еще "не взяли" в НАТО, несмотря на ее огромное желание присоединиться к этой организации.