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18 мая, 19:32

Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ в любом формате

Фото: ТАСС/ЕРА/TERESA SUAREZ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате. Об этом он сообщил в телеграм-канале по итогам встречи с папой Римским Львом XIV.

Вместе с тем украинский лидер поблагодарил Ватикан за предложение стать площадкой для российско-украинских переговоров.

До этого урегулирование украинского конфликта обсуждалось на прямых переговорах РФ и Украины в Стамбуле 16 мая. В ходе разговора стороны договорились обменяться военнопленными.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, задачей прямых контактов с Украиной является установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.

При этом Владимир Путин указал, что результатом спецоперации на Украине должен стать долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей. Он отметил, что у РФ достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом.

Новости мира: CNN заявил, что переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

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