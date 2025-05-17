Медведев предупредил о последствиях неудачных переговоров по Украине

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Неудачные переговоры могут привести к более ужасной стадии конфликта с новым оружием и участниками, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

"Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий", – указал Медведев.

Прямые переговоры РФ и Украины состоялись в турецком Стамбуле 16 мая, на них стороны договорились обменяться военнопленными.

Ожидается, что на следующем раунде переговоров Москва и Киев обсудят механизм прекращения огня. По мнению главы комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого, позиция РФ по механике прекращения огня будет сформирована буквально за несколько дней.

