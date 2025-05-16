ТАСС: делегации РФ и Украины взяли паузу на переговорах в Стамбуле

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Делегации России и Украины взяли паузу на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

На данный момент трехсторонняя встреча до перерыва длилась порядка 1 часа 50 минут. По данным осведомленного источника, делегации РФ и Украины говорили на русском языке. Пока делегации не приняли решение, продолжится ли переговорный раунд.

Переговоры между Москвой и Киевом в Турции должны были состояться 15 мая. Однако украинская сторона не явилась на встречу из-за проблем с логистикой. В связи с этим переговоры были перенесены на 16 мая.

Встреча РФ и Украины началась 16 мая примерно в 13:37 по московскому времени. Переговоры стартовали с приветственного напутствия главы МИД Турции Хакана Фидан. В рамках своего выступления он заявил, что представители России и Украины должны сами решить, продолжать конфликт или искать пути к мирному урегулированию.

