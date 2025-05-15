ТАСС: переговоры РФ и Украины в Стамбуле пройдут 16 мая

15 мая, 19:55Политика
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле пройдут в пятницу, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Изначально сообщалось, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны были пройти вечером 15 мая.
На предстоящих переговорах Россию представят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую сторону должен возглавлять министр обороны страны Рустем Умеров. Также известно, что в ее состав не вошли глава СБУ Василий Малюк и начальник украинского Генштаба Андрей Гнатов.
Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию для российской делегации. Как подчеркивал Мединский, задачей прямых контактов с Украиной является установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.
Москва рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который был прерван Киевом в 2022 году, подчеркнул глава российской делегации.
Мединский: переговоры с Украиной – продолжение мирного процесса, начатого в 2022 году