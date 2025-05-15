Зеленский заявил, что украинскую делегацию в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров

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Украинскую делегацию на переговорах с РФ в турецком Стамбуле возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом в состав делегации не войдут глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и начальник украинского Генштаба Андрей Гнатов.

"Мандат у них (членов делегации. – Прим. ред.) будет, прекращение огня – (вопрос. – Прим. ред.) номер один", – цитирует его ТАСС.

По словам Зеленского, в Стамбуле пройдут встречи как с представителями РФ, так и с представителями США и Турции. Кроме того, украинская делегация останется в Стамбуле до 16 мая. При этом лидер Украины подчеркнул, что пока "нет конкретики", во сколько состоится встреча с делегацией из РФ.



Российско-украинские переговоры в Стамбуле должны начаться 15 мая. РФ на них представят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Мединский считает, что смысл прямых переговоров заключается в выходе на долгосрочный и прочный мир на Украине, а также в устранении первопричин конфликта. Украина, по данным СМИ, в свою очередь планирует обсудить лишь введение и систему мониторинга 30-дневного перемирия.

