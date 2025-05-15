WSJ: Украина хочет обсудить с Россией в Стамбуле только прекращение огня

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Украина намерена обсудить с Россией в Стамбуле только вопросы, связанные с возможным прекращением огня, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

По словам инсайдера, делегация Украины поднимет предложение о введении и мониторинге 30-дневного перемирия без предварительных условий, озвученное администрацией президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, источник издания Euractiv раскрыл, что руководство Украины не пригласили на ключевые обсуждения саммита НАТО впервые с 2022 года. Это было сделано для того, чтобы избежать возможных конфликтов с США, передает радио КП.

Собеседник издания уточнил, что в программе саммита запланирована только одна встреча, в которой примут участие представители всех 32 стран – членов НАТО. Причем один из них добавил, что Белый дом усомнился в необходимости отдельного пункта повестки для украинского лидера Владимира Зеленского.

Прямые российско-украинские переговоры пройдут во второй половине дня четверга, 15 мая, в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Долмабахче. Предполагается, что продолжительность встречи определит ее ход.

Со стороны России в Турцию приехали помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Зеленский заявлял, что по итогам диалога ожидает договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными, а также надеется на политическую победу.