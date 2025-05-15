Захарова: переговоры РФ и Украины перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции

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Российско-украинские переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня 15 мая по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подтвердила, что российская делегация прибыла в Стамбул. По словам Захаровой, представители РФ получили инструкции о нацеленности на долгосрочный и прочный мир на Украине, что является приоритетом для Москвы.

При этом дипломат отметила, что встреча в Турции покажет истинный настрой Киева, а также "насколько, к чему, как" готова Украина.

"Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева. Киевский режим, очевидно, как это и делал много лет, пытается и в данном случае все предшествующее время устраивать шоу вокруг переговоров. Были и противоречащие, и противоречивые и взаимоисключающие заявления с Банковой", – заявила представитель ведомства.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание, что российской делегации предстоит работать по определенным инструкциям и в рамках, которые установил Владимир Путин. Он добавил, что Москва готова к серьезному обмену мнениями.

Исход встречи представителей государств зависит не от российской стороны, а от западного руководства киевского режима, подчеркнул Рябков и добавил, что от последних нужны "соответствующие импульсы".

Встреча России и Украины пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Продолжительность переговоров определит их ход, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москву представят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

При этом вечером 14 мая Владимир Путин провел совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам с Украиной. На нем присутствовали также глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и другие.