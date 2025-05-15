Захарова: переговоры РФ и Украины перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции

15 мая, 11:50Политика
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Российско-украинские переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня 15 мая по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.
Она подтвердила, что российская делегация прибыла в Стамбул. По словам Захаровой, представители РФ получили инструкции о нацеленности на долгосрочный и прочный мир на Украине, что является приоритетом для Москвы.
При этом дипломат отметила, что встреча в Турции покажет истинный настрой Киева, а также "насколько, к чему, как" готова Украина.
"Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева. Киевский режим, очевидно, как это и делал много лет, пытается и в данном случае все предшествующее время устраивать шоу вокруг переговоров. Были и противоречащие, и противоречивые и взаимоисключающие заявления с Банковой", – заявила представитель ведомства.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание, что российской делегации предстоит работать по определенным инструкциям и в рамках, которые установил Владимир Путин. Он добавил, что Москва готова к серьезному обмену мнениями.
Исход встречи представителей государств зависит не от российской стороны, а от западного руководства киевского режима, подчеркнул Рябков и добавил, что от последних нужны "соответствующие импульсы".
Встреча России и Украины пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Продолжительность переговоров определит их ход, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москву представят помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
При этом вечером 14 мая Владимир Путин провел совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам с Украиной. На нем присутствовали также глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и другие.
Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле перенесены на вторую половину дня