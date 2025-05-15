The Guardian: Британия проконсультирует Зеленского по переговорам с Россией

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Советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы проконсультировать украинского президента Владимира Зеленского относительно предстоящих переговоров между РФ и Украиной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, главы МИД других стран не рассчитывают на свое участие в этих переговорах. При этом Пауэлл планирует посоветовать Зеленскому избегать действий, которые могут вызвать негативную реакцию у президента США Дональда Трампа, отмечается в материале.

Российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле в четверг, 15 мая. По данным СМИ, встреча состоится в рабочем офисе президента Турции Долмабахче и начнется после обеда.

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.