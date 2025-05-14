Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

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Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно распоряжению Путина, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Также членами делегации обозначены замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Кроме того, экспертами выступят первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Eлена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее российский лидер предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Встреча Москвы и Киева может состояться 15 мая в турецком Стамбуле. Украинский президент Владимир Зеленский согласился на это предложение но указал, что хотел бы видеть российского лидера лично.

