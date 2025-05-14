Журналист Миллер: ЕС выдвигает нереалистичные требования к РФ по Украине

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Евросоюз (ЕС) выдвигает России слишком нереалистичные требования по урегулированию на Украине, заявил британский журналист Джонни Миллер на своей странице в соцсети X.

Он уточнил, что имеет в виду требование об обязательном присутствии на переговорах в Стамбуле лично Владимира Путина, а также ультиматум о немедленном прекращении огня без предварительных условий.

"Так дипломатия не делается. И они это знают. Они хотят войны. До последнего украинца", – написал Миллер.

Ранее российский лидер предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Первая за последнее время подобная встреча Москвы и Киева может состояться 15 мая в турецком Стамбуле. Украинский президент Владимир Зеленский согласился на это предложение и указал, что хочет видеть российского лидера лично.

При этом РФ до сих пор не раскрывает состав своей дипломатической группы, которая направится в Турцию. Но ожидается, что члены делегации определятся исходя из тем, которые будут обсуждаться в Стамбуле, включая политические и технические аспекты.

