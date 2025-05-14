Песков заявил, что дату переговоров в Стамбуле определил сам Путин

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Дату переговоров России с Украиной в турецком Стамбуле определил сам Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об этом в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

"Так решил президент", – сказал Песков, отвечая на вопрос, почему встречу Киева и Москвы планируется провести именно 15 мая.

Речь идет о предложении российского лидера возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Украинский президент Владимир Зеленский согласился на это и добавил, что будет ждать личного приезда Путина.

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможную встречу с Путиным, если российский лидер приедет в Турцию. В ходе переговоров российская делегация планирует обсудить политические и технические аспекты урегулирования конфликта. При этом точный состав участников встречи от РФ не раскрывается.

Основными темами могут стать вопросы принадлежности территорий, использование Запорожской атомной электростанции и доступ Украины к Днепру и Черному морю.

