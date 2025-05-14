Трамп не исключил встречу с Путиным в Турции, несмотря на плотный график

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Американский президент Дональд Трамп не исключил возможную встречу с Владимиром Путиным в Турции, несмотря на собственный плотный график. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не знаю, приедет ли он (Путин. – Прим. ред.). Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал", – отметил глава Штатов.

Он также подчеркнул, что весь день 15 мая у него полностью распланирован. Вместе с тем американский лидер обратил внимание, что не стал бы отказываться от встречи с президентом России, поскольку это необходимо "ради спасения множества жизней".

Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Зеленский принял предложение и заявил, что "будет ждать" российского лидера в Стамбуле.

Президент Украины уточнил, что ожидает договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными, а также надеется на политическую победу в ходе встречи.

В рамках этих переговоров делегация РФ планирует обсудить как политические, так и технические аспекты урегулирования конфликта. Состав ее членов будет определяться исходя из этих тем, уточнил помощник президента России Юрий Ушаков.