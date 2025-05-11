Зеленский заявил о готовности к переговорам в Стамбуле

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Украина ожидает полного и длительного прекращения боевых действий, после чего будет готова к переговорам в Стамбуле, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, прекращение огня станет основой для дипломатии.

"И буду ждать (Владимира. – Прим. ред.) Путина в четверг (15 мая. – Прим. ред.) в Турции", – добавил Зеленский.

Ранее российский президент предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры РФ и Украины 15 мая в Стамбуле. Данный шаг является серьезной инициативой, которая демонстрирует готовность России к диалогу, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спустя некоторое время лидер США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Путина. По его словам, подобные переговоры как минимум помогут определить, возможно ли мирное соглашение. В то же время Трамп выразил сомнения по поводу того, что Киев заключит сделку с Путиным.