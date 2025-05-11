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Россия делает все возможное для урегулирования украинского конфликта путем дипломатии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.

"Президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов", – отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков также подчеркнул, что решение украинского кризиса сложнее, чем подпись под одной бумагой. По его словам, процесс достижения урегулирования состоит из мелких деталей, каждая из которых важна для будущего РФ и Украины.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва не может допустить, чтобы военная инфраструктура НАТО располагалась так близко к российским границами.

Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. Песков охарактеризовал данный шаг президента РФ как серьезное предложение, которое демонстрирует готовность России к диалогу.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский, отвечая Путину, назвал инициативу "хорошим знаком". Однако, по его словам, переговоры возможны только после прекращения огня.