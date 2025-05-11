11 мая, 20:12Политика
Глава РФПИ поддержал мнение Трампа, что Украине следует согласиться на переговоры
Фото: kremlin.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поддержал мнение президента США Дональда Трампа о том, что Украине следует немедленно согласиться на предложение Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле.
"Хорошо сказано", – оставил Дмитриев комментарий в соцсети X под скриншотом поста Трампа.
Американский президент призвал Украину к переговорам в социальной сети Truth Social. По его словам, этот разговор как минимум поможет определить, возможно ли мирное соглашение. При этом Трамп выразил сомнения в том, что Киев пойдет на соглашение сделки.
Переговоры "без всяких предварительных условий" Путин предложил возобновить с четверга, 15 мая, в Стамбуле. При этом данный шаг является серьезным предложением и демонстрирует готовность России к диалогу, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу "хорошим знаком". Тем не менее переговоры возможны только после прекращения огня, добавил он.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий