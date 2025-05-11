Глава РФПИ поддержал мнение Трампа, что Украине следует согласиться на переговоры

Фото: kremlin.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поддержал мнение президента США Дональда Трампа о том, что Украине следует немедленно согласиться на предложение Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле.

"Хорошо сказано", – оставил Дмитриев комментарий в соцсети X под скриншотом поста Трампа.

Американский президент призвал Украину к переговорам в социальной сети Truth Social. По его словам, этот разговор как минимум поможет определить, возможно ли мирное соглашение. При этом Трамп выразил сомнения в том, что Киев пойдет на соглашение сделки.

Переговоры "без всяких предварительных условий" Путин предложил возобновить с четверга, 15 мая, в Стамбуле. При этом данный шаг является серьезным предложением и демонстрирует готовность России к диалогу, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу "хорошим знаком". Тем не менее переговоры возможны только после прекращения огня, добавил он.