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Россия не примет идею о европейских миротворцах на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с телеканалом ABC.

При этом, уточнил пресс-секретарь президента России, Киев пытался избежать переговоров об урегулировании конфликта, хотя правительство РФ заявляло о своей готовности к разговору.

Также Песков обратил внимание, что американский президент Дональд Трамп оказывает значительное воздействие на Украину. В Москве ожидали, что он подтолкнет Киев к идее о переговорах, подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин делает все возможное для урегулирования украинского конфликта путем дипломатии. Он отметил, что решение украинского кризиса сложнее, чем подпись под одной бумагой. В то же время процесс достижения урегулирования состоит из мелких деталей, каждая из которых важна для будущего РФ и Украины.

Президент России предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. Песков назвал данную инициативу как серьезное предложение, которое демонстрирует готовность РФ к диалогу.

Украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая Путину, охарактеризовал инициативу "хорошим знаком". Однако, по его словам, переговоры возможны только после прекращения огня.