Макрон назвал переговоры России и Украины первым, но недостаточным шагом

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Французский президент Эммануэль Макрон назвал переговоры РФ и Украины первым, но недостаточным шагом для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает агентство AFP.

Французский лидер также заявил, что Владимир Путин якобы ищет выход из конфликта, но все еще хочет выиграть время.

"Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры", – отметил Макрон.

Путин на пресс-конференции по итогам встреч с зарубежными лидерами предложил Украине "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле.

Президент России уточнил, что у него запланирована беседа с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой планируется попросить предоставить возможность для переговоров.

При этом за три дня перемирия Украина пять раз попыталась напасть на границу России. По словам Путина, все атаки были отбиты, а противник понес большие потери.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал потенциально великим день переговоров России и Украины в Стамбуле. Американский лидер указал, что продолжит работу с обеими сторонами конфликта, чтобы "убедиться, что это произойдет".

