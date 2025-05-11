Путин: Украина за три дня перемирия предприняла 5 попыток нападения на границу России

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Мишин

За три дня перемирия Украина предприняла 5 попыток нападения на границу России, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.

"В районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. Вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято еще 36 атак", – рассказал президент.

По словам Путина, все атаки Киева были отбиты, а Вооруженные силы Украины понесли большие потери. Также, отметил президент, Украина предприняла масштабные атаки по территории РФ: в ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства.

Кроме того, президент сообщил, что во время пасхального перемирия киевский режим его нарушил почти 5 тысяч раз.

Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в конце апреля. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.

Ранее МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней. По словам министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, перемирие может начать действовать уже с понедельника, 12 мая.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва подумает над предложением о 30-дневном перемирии.