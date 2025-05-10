NBC: Уиткофф представит Путину мирный план по Украине из 22 предложений

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Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф планирует представить Владимиру Путину мирный план, состоящий из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, список предложений был разработан представителями США, Европы и Украины.

План подразумевает 30-дневное прекращение огня, а также "отвечает требованию Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предметное обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учета нюансов.

По его словам, когда тема перемирия была озвучена администрацией американского лидера Дональда Трампа, ее поддержал Владимир Путин "с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом".

