Трамп предложил задать вопрос о выходе США из диалога по Украине через две недели

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Американский президент Дональд Трамп попросил журналистов вновь задать вопрос о перспективах выхода США из переговоров по урегулированию на Украине через две недели. Об этом он заявил в Белом доме на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Трамп выразил уверенность, что сделка будет достигнута, в связи с чем до выхода Вашингтона из диалога по Украине не дойдет.

"Если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", – цитирует президента США РИА Новости.

Трамп уже заявлял, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию на Украине. Он также отметил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня.

Москва готова к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта, однако остаются некоторые детали, которые необходимо согласовать, отметил, в свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что Трамп абсолютно оправданно верит в то, что достижение сделки по Украине очень близко.