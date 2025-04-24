Трамп уверен, что Путин прислушается к просьбе прекратить удары по Украине

Фото: kremlin.ru

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин прислушается к его просьбе прекратить наносить удары по Украине, передает РИА Новости.

"Да", – ответил лидер США на вопрос журналистов о том, считает ли он, что президент РФ послушает его.

Ранее Трамп выразил недовольство массированным ударом России по украинским военным объектам. Он считает, что в этом нет необходимости. Глава Белого дома призвал Путина отдать приказ об остановке ударов и предложил заключить мирную сделку.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производствам ракетного топлива и порохов.

Кроме того, президент США сказал, что у него есть дедлайн для достижения мира на Украине, однако точных сроков он не назвал.