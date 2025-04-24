24 апреля, 16:35Политика
Трамп выразил недовольство ударом РФ по военным объектам на Украине
Фото: 123RF/palinchak
Американский президент Дональд Трамп заявил о своем недовольстве массированным ударом России по украинским военным объектам. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам главы Белого дома, в ударах нет необходимости. Также Трамп призвал Владимира Путина отдать приказ о прекращении ударов и предложил заключить мирную сделку.
Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производствам ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что цели были достигнуты, а все объекты ликвидированы.
Между тем заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прекращение огня на Украине без устранения коренных причин конфликта может привести к серьезным последствиям, в том числе для российско-американских отношений. По его словам, США стремятся к скорейшему прекращению огня, однако, как неоднократно подчеркивалось, такое решение без долгосрочного урегулирования лишь приведет к возобновлению конфликта.
В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу указал, что администрация США с пониманием восприняла позицию России по условиям прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что Москва готова вернуться к мирным переговорам, однако лишь в том случае, если интересы России и реалии "на земле" будут полностью учтены.
Лавров заявил, что Трамп осознает важность устранения первопричины конфликта на Украине