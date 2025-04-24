Трамп выразил недовольство ударом РФ по военным объектам на Украине

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Американский президент Дональд Трамп заявил о своем недовольстве массированным ударом России по украинским военным объектам. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, в ударах нет необходимости. Также Трамп призвал Владимира Путина отдать приказ о прекращении ударов и предложил заключить мирную сделку.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производствам ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что цели были достигнуты, а все объекты ликвидированы.

Между тем заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что прекращение огня на Украине без устранения коренных причин конфликта может привести к серьезным последствиям, в том числе для российско-американских отношений. По его словам, США стремятся к скорейшему прекращению огня, однако, как неоднократно подчеркивалось, такое решение без долгосрочного урегулирования лишь приведет к возобновлению конфликта.

В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу указал, что администрация США с пониманием восприняла позицию России по условиям прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что Москва готова вернуться к мирным переговорам, однако лишь в том случае, если интересы России и реалии "на земле" будут полностью учтены.

