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Прекращение огня на Украине без устранения коренных причин конфликта может привести к серьезным последствиям, в том числе для российско-американских отношений. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Прекращение огня само по себе – это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры, о чем было сказано напрямую президентом России, и о чем наши высокопоставленные представители говорили в Эр-Рияде с предельной четкостью и весьма развернуто", – подчеркнул замглавы ведомства.

Рябков отметил, что несмотря на переговоры, большего взаимопонимания между сторонами не достигнуто. По его словам, США стремятся к скорейшему прекращению огня, однако, как неоднократно подчеркивалось, такое решение без долгосрочного урегулирования лишь приведет к возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями. Он добавил, что Россия не заинтересована в таком развитии событий.

Замглавы МИД РФ указал на необходимость поиска долгосрочного решения, которое должно включать устранение глубинных причин кризиса на Украине. Рябков напомнил, что специальная военная операция была глубоко мотивирована и стала ответом на многолетнюю деструктивную политику Вашингтона и европейских столиц в восточноевропейском регионе.

Он подчеркнул, что с игнорированием таких факторов, как расширение НАТО, госпереворот в Киеве и нарушение прав русскоязычного населения на Украине, достичь устойчивого урегулирования невозможно.

Первые за несколько лет переговоры делегаций США и России состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

Новая встреча Москвы и Вашингтона по раздражителям в двусторонних отношениях состоится в конце этой недели. Рябков уточнял, что переговоры будут проходить на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.