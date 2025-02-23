23 февраля, 17:08Политика
Рябков анонсировал новую встречу РФ и США в конце следующей недели
Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий
Встреча Москвы и Вашингтона по раздражителям в двусторонних отношениях состоится в конце следующей недели, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели", – передает ТАСС его слова.
При этом переговоры будут проходить на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, уточнил дипломат.
Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил о продолжении переговоров России и США в Саудовской Аравии 25 февраля.
Однако Рябков отметил, что на эту дату никакая встреча с Вашингтоном не готовится.
До этого первые за несколько лет переговоры делегаций США и России состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.
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