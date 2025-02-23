Рябков заявил, что никакая встреча РФ и США в Эр-Рияде не готовится на 25 февраля

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Никакая встреча представителей из Москвы и Вашингтона не планируется в Эр-Рияде 25 февраля, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится", – передает ТАСС его слова.

Накануне о продолжении переговоров 25 февраля в Саудовской Аравии заявил американский лидер Дональд Трамп.

До этого первые за несколько лет переговоры делегаций США и России состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, который был одним из представителей российской стороны на этой встрече, на переговорах был проявлен большой интерес к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам. Эти вопросы включили в себя конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.

