23 февраля, 12:54Политика
Рябков заявил, что никакая встреча РФ и США в Эр-Рияде не готовится на 25 февраля
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Никакая встреча представителей из Москвы и Вашингтона не планируется в Эр-Рияде 25 февраля, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится", – передает ТАСС его слова.
Накануне о продолжении переговоров 25 февраля в Саудовской Аравии заявил американский лидер Дональд Трамп.
До этого первые за несколько лет переговоры делегаций США и России состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, который был одним из представителей российской стороны на этой встрече, на переговорах был проявлен большой интерес к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам. Эти вопросы включили в себя конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.
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