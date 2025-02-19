Путин высоко оценил итоги переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Владимиру Путину доложили о результатах переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые он высоко оценил. Свой комментарий глава государства дал во время посещения завода по выпуску БПЛА в Санкт-Петербурге.

По его словам, встреча в Саудовской Аравии была очень доброжелательной и положительной. Целью этих переговоров, как заявил президент, было восстановление отношений между Россией и США, а также повышение доверия между странами. Путин признал, что без этого решать разного рода вопросы, в том числе урегулирование конфликта на Украине, невозможно.

"Как мне сказали наши участники, с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом, во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы", – отметил российский лидер.

В Эр-Рияде стороны обсудили не только конфликт на Украине, но и ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе присутствие России в Сирии. По словам главы государства, в этом направлении есть очень много вопросов, в которые вовлечены как США, так и Россия. Однако, как утверждает Путин, первостепенное значение уделяется обстановке на Украине.

Он также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Путин признал, что контакты с российской стороной прекратили сами европейцы.

Россия и США также обсудили на встрече продолжение сотрудничества в области экономики, энергетики и космоса. Президент указал, что в последней сфере работа с американской стороной не прекращалась и ее перспективы можно охарактеризовать как хорошие. Например, он напомнил, что на Международной космической станции (МКС) работают как астронавты, так и российские космонавты.

"Мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес", – подчеркнул Путин.

Более того, стороны договорились возобновить работу диппредставительств, так как, по словам российского лидера, регулярное выдворение сотрудников ведомств из Вашингтона и Москвы "ни к чему хорошему не приводит".

"У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства", – добавил глава государства.

Подытоживая, президент поблагодарил власти Саудовской Аравии за организацию площадки для встречи делегаций США и России и создание доброжелательной обстановки.

Переговоры состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. В результате представителям Москвы и Вашингтона было поручено обсудить подготовку встречи Путина и президента США Дональда Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что их переговоры могут состояться до конца февраля, но могут пройти и позже.

По словам пресс-секретаря российского лидера, двусторонним отношениям России и США потребуется сначала реанимация, а потом реставрация. Песков отметил, что на переговорах в Эр-Рияде представители государств сделали первый шаг в "достаточно длинном пути".

Обе страны в ближайшее время приступят к назначению послов в Москве и Вашингтоне. Кроме того, они будут формировать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине.

