Песков не исключил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля

Фото: kremlin.ru

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, но могут пройти и позже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там потребуется определенная подготовка, и по линии министерства иностранных дел", – сказал представитель Кремля.

На прошедших 18 февраля российско-американских переговорах Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга. При этом о конкретной дате встречи Путина и Трампа по итогам встречи не сообщалось. Для подобных контактов нужна плотная работа, сообщал один из представителей российской делегации.

Президент США при этом заявлял, что его встреча с российским коллегой может состояться до конца февраля. Песков добавлял, что двусторонним отношениям России и США потребуется сначала реанимация, а потом реставрация. Невозможно восстановить отношения между странами за один день или одну неделю, отметил представитель Кремля.

